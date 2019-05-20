Microsoft и Sony заключили стратегическое партнерство

Microsoft Corp и Sony Corp заключили стратегическое партнерство, в рамках которого Sony будет использовать облачную инфраструктуру Microsoft для стриминга игр и медиа.

Об этом пишет Рейтер.

Также компании займутся разработкой датчиков изображения на платформе искусственного интеллекта Microsoft.

Срок жизни игровой консоли PlayStation 4 японской компании подходит к концу, и аналитики ждут, что Sony попробует придать новый импульс игровому бизнесу в 2020 году, однако в этому году компания ждет падения прибыли.

Sony и Microsoft сообщили, что хотят разработать новые чипы для датчиков изображений, которые будут использовать технологию AI Microsoft для корпоративных клиентов, но не уточнили, как эти чипы будут использоваться.

"Sony всегда была лидером в области развлечений и технологий, и партнерство, о котором мы сегодня объявили, внесет свою лепту в историю инноваций", - сказал глава Microsoft Сатья Наделла.