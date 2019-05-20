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Нефть продолжает расти: Brent уже торгуется выше 73 долларов

Понедельник, 20 мая 2019, 09:42

Нефть дорожает в понедельник на фоне сигналов о том, что страны ОПЕК+ склоняются к продлению соглашения об ограничении добычи на второе полугодие 2019 года.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные торгов.

Поддержку рынку также оказывает рост опасений в отношении усиливающегося конфликта между США и Ираном.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 составляет 73,17 доллара за баррель, что на 0,96 доллара (1,33%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В пятницу эти контракты упали в цене на 0,41 доллара (0,56%) - до 72,21 доллара за баррель.

Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,8 доллара (1,27%) - до 63,56 доллара за баррель.

По итогам предыдущих торгов контракт подорожал на 0,11 доллара (0,17%) - до 62,76 доллара за баррель.

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