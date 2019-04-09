Львов отказывается от полиэтиленовых пакетов

Во Львове 9 апреля стартует трехмесячная просветительская кампания "Без полиэтилена", таким образом уже до конца года город планирует отказаться от использования полиэтиленовых пакетов.

Об этом сообщает Tvoemisto.tv.

"В этот день во всех торговых сетях города откажутся от полиэтиленовых пакетов — и на кассах, и во всех отделах. В то же время жителям будут предлагать альтернативную упаковку", — отмечается в сообщении.

К акции присоединяются как большие, так и небольшие сети. Также планируется обучение кассиров и работников, задействованных во снабжении, "чтобы они осознавали вред от полиэтилена окружающей среде". Также в течение этой кампании будут распространяться просветительские видео- и аудиоролики, в частности - в соцсетях, будут проходить большие тематические мероприятия — фестивали и ярмарки.

Как пояснил заместитель городского головы Львова по вопросам развития Андрей Москаленко, время активного использования полиэтиленового пакета — 20-30 минут, а вред окружающей среде он наносит на протяжении сотен лет.

"Поэтому мы начинаем большую просветительскую кампанию, чтобы до конца года плавно отказаться от полиэтилена", — сказал Москаленко.

Во Львовском горсовете также отметили, что осознают: бизнес работает ради прибыли, а альтернатива полиэтиленовым пакетам стоит дороже. Поэтому планирует "скооперироваться с легкой промышленностью" для поиска компромиссного решения.

"Возможно, они (предприятия — ред.) могут шить многоразовые сумки из отходов тканей, это было бы дешевле. Также мы просим торговые сети, чтобы они стимулировали клиентов использовать альтернативы", — отметили в горсовете.

Как супермаркеты Львова отказываются от полиэтилена

Во время подготовки к акции торговые сети закупили бумажные пакеты, биопакеты или многократные сумки, которые можно приобрести на кассе. Ряд супермаркетов Львова уже отказалась от полиэтилена.

Так, "Ашан" откажется не только от полиэтиленовых пакетов, но и от использования пластиковой одноразовой посуды в кафе и отделах кулинарии — его заменят на деревянный или картонный.

В сети! Fest уже используют эко-пластик и переходят на бумажную упаковку.

Приобщаются к акции и сети супермаркетов "АТБ", "Близенько", "Арсен".

Сообщается, что просветительская кампания продлится до 3 июля, когда отмечается Всемирный день отказа от полиэтилена.

Напомним:

Согласно последним оценкам Еврокомиссии, пластик составляет до 85% пляжного мусора является катастрофой для морской экосистемы, окружающей среды и жизни человека.

Многие ведущие страны мира уже начали борьбу с пластиком, 127 стран-членов ООН разрабатывают поправки в законодательство, связанные с ограничением использования одноразового пластика.

Сегодня в Украине почти 96% всех отходов, в том числе пластик, отправляется на полигоны, где годами продолжает "жить" в почве.

Читайте подробнее в материале ЭП: "Пластик или жизнь: когда в Украине начнут перерабатывать ПЭТ-бутылки".

Экономическая правда