В Киеве за 290 миллионов реконструируют трамвайные линии на Подоле

Киевская городская государственная администрация утвердила проект комплексной реконструкции трамвайной линии и остановки "Контрактовая площадь".

Об этом сообщил заместитель главы госадминистрации Дмитрий Давтян, передает пресс-служба КГГА.

Реконструкция будет реализована в пределах Контрактовой площади, ул. Константиновской, ул. Межигорской, ул. Верхний Вал и подземного пешеходного перехода на ул. Спасской в Подольском районе общей сметной стоимостью в 286,83 млн грн.

Проектом предусмотрено выполнить восстановление покрытия проезжей части улиц и тротуаров, провести установку дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.

Также реконструируют трамвайную линию на улице Константиновской от ул. Верхний Вал до Контрактовой площади, а также переход через ул. Спасскую и транспортно-разворотный узел.

Продолжительность выполнения работ составит 19 месяцев.

Общая сметная стоимость выполнения работ утверждена в сумме 286,83 млн грн.

Финансирование расходов будет осуществляться в соответствии с показателями Программы экономического и социального развития Киева на 2018-2020 годы за счет бюджетных средств. В этом году на начало работ выделено 50,11 млн грн.

По словам Давтяна, при утверждении проекта реконструкции учтен экспертный отчет компании "Проэксп" от 14 декабря 2018 года. Заказчиком работ определено коммунальное предприятие "Киевпастранс".

Экономическая правда