Поступления ЕСВ в госбюджет выросли на четверть
За три месяца 2019 года в бюджет поступило 61,3 миллиарда гривень единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование, что на 23,2%, или на 11,5 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба в Facebook.
В марте 2019 года ЕСВ составил 21,3 млрд грн, что на 22%, или на 3,8 млрд грн больше, чем в марте 2018-го.
Напомним, что в течение 2018 года ГФС обеспечено поступление ЕСВ на уровне 228 млрд гривень.
Напомним:
В апреле 2018 года физические лица-предприниматели на пенсии были освобождены от уплаты единого социального взноса.
В ноябре 2018 года Кабмин придумал, как собирать больше налогов с высоких зарплат.
По состоянию на декабрь 2019 года поступления ЕСВ выросли более чем на четверть.
Экономическая правда
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