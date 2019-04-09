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Поступления ЕСВ в госбюджет выросли на четверть

Вторник, 9 апреля 2019, 12:50
 

За три месяца 2019 года в бюджет поступило 61,3 миллиарда гривень единого взноса на общеобязательное государственное соцстрахование, что на 23,2%, или на 11,5 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба в Facebook.

В марте 2019 года ЕСВ составил 21,3 млрд грн, что на 22%, или на 3,8 млрд грн больше, чем в марте 2018-го.

Напомним, что в течение 2018 года ГФС обеспечено поступление ЕСВ на уровне 228 млрд гривень.

Напомним:

В апреле 2018 года физические лица-предприниматели на пенсии были освобождены от уплаты единого социального взноса.

В ноябре 2018 года Кабмин придумал, как собирать больше налогов с высоких зарплат.

По состоянию на декабрь 2019 года поступления ЕСВ выросли более чем на четверть.

Экономическая правда

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