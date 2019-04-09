Норвегия может снизить добычу нефти

Крупнейший производитель нефти в Западной Европе Норвегия может вскоре начать сворачивать свои нефтяные проекты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

В минувшие выходные оппозиционная Лейбористская партия решила отозвать свою поддержку разведки нефти у берегов Лофотенских островов в Арктике.

Это означает, что сейчас в парламенте Норвегии образовалось большинство, способное запретить бурение в этом районе.

Как отмечает Bloomberg, это решение может стать сигналом того, что нефтяная эра, которая превратила скандинавскую нацию в одну из самых богатых стран мира, близится к концу.

Нефтяные компании во главе с контролируемой государством компанией Equinor ASA, крупнейшим норвежским производителем, заявили, что доступ к Лофотенским островам является ключевым фактором, если страна хочет сохранить производство, поскольку ресурсы истощаются. По текущим оценкам, запасы архипелага составляют от 1 до 3 млрд баррелей.

Вместе с тем решение лейбористов не стало большой неожиданностью, отмечает агентство.

Норвегия сейчас пересматривает отношение к своей крупнейшей статье экспорта на фоне растущей озабоченности изменением климата.

Европейская правда