Ликвидацию "Дельта банка" продлили еще на один год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию акционерного общества "Дельта банк".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Согласно сообщению, ликвидация "Дельта банка" была продлена на год - до 4 октября 2020 года включительно.

На этот же срок продлены и полномочия ликвидатору Дельта банка, ведущему специалисту по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков департамента управления активами Владиславу Кадырову.

Дельта Банк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).

Как известно, Нацбанк 2 сентября по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Дельта Банка".

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Экономическая правда