"Астарта" купила элеватор в Хмельницкой области за 143 миллиона

Крупнейший производитель сахара грохолдинг "Астарта" завершил сделку по покупке элеватора в городе Красилов Хмельницкой области за 143 миллиона гривень (4,6 миллиона евро).

Об этом со ссылкой на годовой отчет компании, обнародованный на Варшавской фондовой бирже, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, компания завершила сделку по приобретению элеватора 20 марта 2019 года.

Как сообщалось, "Астарта" получила разрешение Антимонопольного комитета на покупку элеватора у ООО "Украинские Ресурсы" мощностью 62 тыс. тонн.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром "Украинских Ресурсов" является Егор Железов. В основателях указана компания "Миррор Имидж Холдингз Лимитед" (Британские Виргинские о-ва). Компания занимается финансовым лизингом и неспециализированной оптовой торговлей.

Всего в 2018 году "Астарта" построила три элеватора общей мощностью 230 тыс. тонн.

"Астарта" — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в пяти областях Украины.

В его состав входят: восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 27 тыс. голов КРС, семь элеваторов и биогазовый комплекс.

В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

После трех лет прибыльной работы в 2018 году агрохолдинг получил чистый убыток 21,11 млн евро. Ухудшение финансовых показателей "Астарта" связал с неблагоприятной конъюнктурой как на рынке сахара, так и на рынке зерновых.

Выручка в 2018 году сократилась на 18,8% – до372,22 млн евро, а EBITDA – в 2,1 раза, до 56,87 млн евро.

Напомним:

Крупнейший производитель сахара "Астарта" в 2018 году сократил прибыль на 80% по сравнению с 2017 годом.

В конце февраля 2019 года "Ощадбанк" выставил на продажу пять элеваторов, три земельных участка и недвижимость обанкротившегося одесского агрохолдинга "Агроинвестгрупп".