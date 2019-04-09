В ФБР "не подтвердили и не опровергли" расследование против Коломойского - СМИ

Федеральное бюро расследований страны "не подтверждает и не отрицает существование какого-либо расследования" против олигарха Игоря Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на полученное от представителя ФБР Тины Джагерсон письмо.

Запрос касался информации, обнародованной американскими СМИ, о расследовании, которое Бюро якобы ведет касательно украинского олигарха Игоря Коломойского.

Напомним:

Издание The Daily Beast со ссылкой на 3 источники сообщило, что ФБР ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского.

Издание также отмечает, что Игоря Коломойского "обвиняли в заказных убийствах" (в 2015 году), а теперь считают покровителем кандидата в президенты, комика Владимира Зеленского.

Украинская правда