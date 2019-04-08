В Дании предлагают вдвое повысить цену на сигареты

В Дании цена на сигареты может повыситься вдвое, если правительство страны откликнется на соответствующий призыв.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Danske Regioner, организация, представляющая интересы государственных органов здравоохранения Дании, призвала правительство повысить цену пачки сигарет с 40 до 80 крон (почти 11 евро или около 320 грн).

В дополнение к повышению цены, Danske Regioner также хочет, чтобы магазины размещали сигареты за пределами внимания покупателей, упаковка была нейтральной, а молодежи запретили курить во время учебных занятий.

Организация надеется, что откровенный разговор об этой проблеме усилит дискуссии о влиянии курения на здоровье.

По данным Jyllands-Posten, ежегодно в Дании умирает около 13 600 человек в связи с причинами, связанными с курением.

За последние пять лет количество молодых курильщиков в Дании увеличилось, и сегодня 28,5% людей в возрасте от 16 до 24 лет курят ежедневно или время от времени.

Онкологическое общество Дании и Медицинская ассоциация Дании ранее призвала парламент принять меры, аналогичные тем, которые сейчас предлагает Danske Regioner.

Европейская правда