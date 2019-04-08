Во Львове "антикоррупционеры" распилили 120 миллионов и получили штраф

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "ХоСаРо" и ООО "Градострой-Престиж" в целом на 272 тысячи гривень за антиконкурентные действия во время тендера на реконструкцию теплиц в Брюховичах и строительство очистных сооружений в Червонограде.

Об этом сообщают "Наші гроші. Львів".

ГП "Львовский лесной селекционно-семенной центр" проводил торги на реконструкцию лесопитомнике и теплиц, а отдел капитального строительства Червонограда на строительство очистных сооружений. Обе закупки состоялись в сентябре 2017, а их стоимость составляла 85 и 15 млн грн. соответственно.

Как выяснили в Антимонопольном комитете, фирмы согласовывали стоимость своих тендерных предложений. Компании указывали один адрес и имеют тесные хозяйственные отношения. Кроме этого, ООО "ХоСаРо" часто использует своего конкурента ООО "Градострой-Престиж" в качестве субподрядчика на работы, которые получает по госзаказам. Также в тендерной документаций ООО "Градострой-Престиж" предоставляет письмо-отзыв от "ХоСаРо", где последняя компания характеризует фирму как "хорошего исполнителя".

Директор "Градострой-Престижа" Василий Загородний вместе с прорабом "ХоСаРо" Владимиром Сехом являются соучредителями общественной организации "Западноукраинское антикоррупционное объединение". Владимир Сех в 2013 был директором "Градострой".

Обе фирмы также внесли 263 одинаковых изменения в сметы и задекларировали в договорной цене до копейки одинаковые расходы на заработные платы работников, хотя в "ХоСаРо" их 36 человек, а в ООО "Градострой-Престиж" - 23.

В силу этих обстоятельств АМКУ вынес решение оштрафовать каждую из компаний на 136 тыс грн. (По 68 тыс. грн за тендер) и запретить участвовать в торгах на 3 года.

ООО "ХоСаРо" принадлежит Владимиру Фоме и Владимиру Мазуру, а ООО "Град-Престиж" - Василию Загородному и Андрею Яцуре. В общем компании пересекались на тендерах 4 раза и во всех случаях побеждало "ХоСаРо". Сумма контрактов составляет более 117 млн ​​грн.

Напомним:

Недавно АМКУ оштрафовал предпринимателей, которые разыграли четырехмиллионный тендер.

Также АМКУ оштрафовал 22 из 24-х компаний, которые участвовали в тендерах Минобороны на поставку питания для армии.

Ранее тендер "Укрзализныци" на поставку бронежилетов выиграли мошенники.

Другой тендер на 600 миллионов выиграли фигуранты уголовного дела.

В новом законе о публичных закупках остался строгий запрет на участие в закупках в течение трех лет тем фирмам, которые АМКУ внес в "черный реестр" из-за сговора на тендерах.

Подробнее читайте в колонке ЭП: "Анатомия заговора: как Антимонопольный комитет расследует тендерные нарушения".