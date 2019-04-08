Британия намерена штрафовать соцсети за вредоносный контент

Правительство Великобритании намерено штрафовать и запрещать деятельность социальных платформ, таких как Facebook Inc. и Twitter Inc., за вредоносный контент.

Об этом сообщается на сайте Bloomberg.

Речь идет о таком контенте как подстрекательство к терроризму и сексуальная эксплуатация детей.

"Этот шаг является частью попытки правительства привлечь компании к ответственности (за распространение вредоносного контента — ред.)", — говорится в сообщении.

Соответствующее предложение Департамент цифровых технологий, культуры, медиа и спорта Британии вынес на рассмотрение правительства, которое продлится 12 недель, после чего будет принято окончательное решение.

Отмечается, что решение более жестко контролировать контент в Британии приняли вслед за Австралией и Европейским Союзом.

Так, на прошлой неделе Австралия приняла закон, предусматривающий лишение свободы на срок до трех лет для руководителей, "которые не могут удалить отвратительные материалы со своих платформ".

В ЕС 8 апреля также голосуют за правила удаления контента, подстрекающего к терроризму.

В то же время планы Британии регулировать деятельность компаний Институт экономических исследований уже назвал "драконовскими". Считается, что это "скорее всего, будет вредить, а не приносить пользу, сдерживая инновации".

Дамиан Коллинз, член правящей Консервативной партии Великобритании, возглавляющей Комитет по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту, назвал теракт в Новой Зеландии причиной для введения регулирования.

Отметим, что после терактов 15 марта в Новой Зеландии, в результате чего погибли 50 человек, Facebook и Alphabet Inc. и YouTube столкнулись с осуждением во всем мире за неспособность быстро удалить видео, транслируемое предполагаемым боевиком в прямом эфире.

Напомним:

15 марта в новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди вошли в две мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы, заблокировали входную дверь и уторили стрельбу.

Во время стрельбы один из боевиков вел прямую трансляцию.

В результате этого погибло 50 человек.

Брентона Тарранта, главного подозреваемого в массовой стрельбе в двух мечетях в Крайстчарче, арестовали до 5 апреля.

После теракта в Новой Зеландии Facebook пообещал ужесточить правила прямых трансляций.

Экономическая правда