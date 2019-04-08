Владелец "Агроинвестгрупп" объявлен в розыск

Национальная полиция объявила в розыск владельца холдинга "Агроинвестгрупп" Николая Кучеренко и его сына Виталия.

Об этом свидетельствуют данные на сайте розыска Министерства внутренних дел, информирует Интерфакс-Украина.

По данным на сайте МВД, суд разрешил задержать обоих Кучеренко с целью привода.

Согласно сообщению, их разыскивают в связи с присвоением и растратой чужого имущества. Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

По данным в едином судебном реестре, иски против "Агроинвестгрупп" подал ряд аграрных компаний. В частности, это международные трейдеры: Soufflet, Bunge, Quadra Commodities, а также "Дельта Вилмар", "Греин Экспорт", банки ТАСкомбанк и Райфайзен Банк Аваль.

Группа компаний "Агроинвестгрупп" обрабатывает около 30 тыс. га земель в Одесской области.

Владельцем холдинга является Николай Кучеренко, директором – Андрей Федянин.

Напомним:

В феврале в "Аграрном фонде" заявили о возможном хищении зерна. Сообщалось что охрана шести элеваторов, принадлежащих к группе компаний ООО "Агроинвестгруп", не допустила сотрудников ПАО "Аграрный фонд" на территорию предприятий для плановой проверки.

В предприятии добавили, что неизвестные загружают зерно, которое, вероятно, принадлежит "Аграрному фонду" и хранится на шести элеваторах – "Березовский", "Белгород-Днестровский", "Измаильский", "Раухивский", "Алиягский" и "Заплазский".

Отмечалось, что в случае присвоения, растраты или кражи зерна государству будет нанесен ущерб в размере около 200 миллионов гривен.

"Аграрный фонд" подал заявление в полицию с просьбой начать досудебное расследование, "поскольку совершенные действия имеют признаки уголовного преступления".

3 февраля полиция взялась расследовать хищение зерна "Аграрного фонда".