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Виноградники винодела Лакарена снова подожгли

Воскресенье, 7 апреля 2019, 12:45

Неизвестные подожгли виноградники известного французского винодела Кристофа Лакарена в селе Шабо Одесской области.

Об этом он сообщил в субботу вечером на своей странице в Facebook.

"Сегодня вечером около 1га Ркацители сгорело от рук бандитов", - написал он и поблагодарил пожарников за помощь.

"В Украине – хаос. Для своего развития Украина нуждается в серьезных переменах", - добавил винодел.

Напомним:

В августе 2018 года французский винодел Кристоф Лакарен заявил, что неизвестные подожгли его виноградники, сгорело 20 га насаждений.

Лакарен более 10 лет живет в с.Шабо в Одесской обл. Плантации виноградников частично находятся на его земле, частично - на арендованной с 2007 года, именно за арендованный участок и продолжаются земельные споры.

Так, в ноябре 2016 неизвестные на бульдозере уничтожили его виноградники в Шабо, а в январе 2017-го Лакарен заявил, что по территории его двора в Одесской области стреляли.

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виноделие

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