Страны G7 обещают противостоять действиям России в киберпространстве

Страны G7 намерены усилить борьбу против ряда угроз, исходящих, по их мнению, от России в киберпространстве и ряде других сфер.

Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам встречи глав МИД "Большой семерки", которая проходила 5-6 апреля во Франции, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжим усиливать наши возможности для того, чтобы противостоять... угрозам со стороны России - в киберпространстве, сфере стратегической коммуникации и в том, что касается контрразведки", - отмечается в документе.

Также главы МИД G7 раскритиковали РФ за действия, дестабилизирующие ситуацию на мировой арене, в том числе - за "вмешательство в работу демократических систем других государств".

"Мы призываем Россию выполнять свои международные обязательства, а также - обязательства постоянного члена Совбеза ООН. Россия должна поддерживать мир во всем мире и соблюдать решения по оружейным эмбарго", - отмечается в коммюнике.

В то же время, министры выражают готовность работать с РФ "над поиском решений региональных кризисов и глобальных вызовов".

Украинская правда