Всемирный банк возглавил соратник Трампа Дэвид Мелпас

Заместитель министра финансов США Дэвид Мелпас стал тринадцатым президентом Всемирного банка. Пятилетний срок его полномочий начнется 9 апреля.

Кандидатуру Мелпаса, которую предложил президент США Дональд Трамп, 5 апреля единогласно поддержали исполнительные директора банка, передает DW.

Отмечается, что Мелпас, который считается доверенным лицом Трампа, был единственным кандидатом на должность.

CNN ранее писало, что Мелпас критиковал Всемирный банк за деньги, которые он предоставлял Китаю. Он считал, что в КНР достаточно ресурсов и без международной поддержки.

Напомним:

7 января глава Всемирного банка Джим Ен Ким заявил, что уходит в отставку, несмотря на то, что срок его полномочий истекает только в 2022 году. По словам самого банкира, он хотел бы вернуться к работе в частном секторе экономики.

В феврале Трамп выдвинул кандидатуру Мелпаса на пост главы Всемирного банка.

Президентом Всемирного банка избирается гражданин США, поскольку Штаты являются крупнейшим акционером банка.

Украинская правда