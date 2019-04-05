Трамп хочет снижения ставки. В ФРС готовы повышать ее

Представители Федеральной резервной системы не согласны с утверждением президента США Дональда Трампа, что центробанку следует вскоре понизить процентные ставки.

Об этом пишет Bloomberg.

Более того, некоторые члены регулятора заявили, что их следующим шагом все же может быть повышение ставки.

Накануне Трамп заявил о том, что он назначит экономиста Heritage Foundation Стивена Мура на одну из двух вакантных позиций в совете управляющих ФРС в Вашингтоне, состоящем из семи человек.

Мур, давний союзник президента, заявил в интервью газете New York Times, что выступает за снижение ставки на половину процентного пункта, хотя он также сказал, что ему надо провести дополнительные изыскания.

Потенциальные коллеги Мура в центробанке не согласны с ним.

Несколько представителей регулятора заявили недавно, что они по-прежнему считают повышение ставки наиболее вероятным сценарием на будущее, и даже те, кто не ожидает неминуемого повышения, призывают к длительной паузе без каких-либо изменений монетарной политики.

"Я бы никогда не сказал про снижение "никогда". Но на данный момент, по моим прогнозам, я не вижу его ни в этом, ни в следующем году", - сказал президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер.

"Могли мы покончить с повышением ставки в этом цикле? Возможно", - сказала президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер.

Она добавила, что если экономика пойдет путем, который она считает наиболее вероятным, и экономический рост вновь наберет обороты после вялого первого квартала, "ставке федерального финансирования, возможно, придется быть немного выше текущих уровней".

Рекомендуем почитать: Главные риски для мировой экономики. Чего боятся финансисты в 2019

Напоминаем:

Федеральная резервная система просигнализировала о временном завершении повышения процентной ставки и готовности быть гибкой в вопросе сокращения своих вложений в облигации.

Последний цикл повышения процентных ставок в США продолжался с июня 2003 по июнь 2006-го года.

С того момента и до 2015 года ФРС последовательно снижала стоимость денег - сначала аккуратными шагами с 5,25% до 4,25% годовых (к концу 2007-го года), затем, на фоне набиравшего обороты ипотечного кризиса, - резче, до 3% к январю и 2% - к апрелю 2008-го года.

На фоне обвала рынков осенью 2008-го ФРС последовательно снизила ставку до 1,5%, до 1%, а в декабре - до исторического минимума в диапазоне от 0 до 0,25%.

На данный момент ФРС ежемесячно сокращает свои вложения на 50 млрд долларов. Дональд Трамп подверг критике такие действия Пауэлла.

Решение сокращать объем вложений ФРС приняла еще в сентябре 2017 года, когда ей руководила Джанет Йеллен. Тогда активы ЦБ составляли 4,5 трлн долларов.

Сокращение активов началось с 10 млрд долларов в месяц путем отказа от ежемесячного реинвестирования в казначейские бумаги США.

При нынешних темпах сокращение баланса, скорее всего, займет до 3,5 лет, он будет доведен до 2,5 трлн долларов.