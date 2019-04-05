Новый аэропорт Стамбула полноценно заработает 7 апреля

В Стамбуле завершают перевод рейсов из аэропорта Ататюрка в новую авиагавань, этот процесс завершится к вечеру 6 апреля.

Об этом сообщает Associated Press.

"Перемещение международного аэропорта имени Ататюрка в аэропорт Стамбула на берегу Черного моря, получившее название "Великое перемещение", началось в пятницу, и ожидается, что оно закончится в субботу", — говорится в сообщении.

Полноценно новый международный аэропорт Стамбула начнет функционировать с 7 апреля.

Последний коммерческий рейс в аэропорт имени Ататюрка прибудет в ночь на субботу.

Напомним, аэропорт Стамбула открылся 29 октября 2018 года и с тех пор обслужил почти 3 тысячи рейсов.

Новый аэропорт имеет 6 взлетно-посадочных полос, стоянку для 500 воздушных судов, парковку на 70 тыс. автомобилей. Он рассчитан на прием рейсов 250 авиакомпаний по 350 направлениям. Ожидается, что ежегодно этот аэропорт будет обслуживать до 200 млн пассажиров.

Как отмечалось, после того, как аэропорт в Стамбуле полноценно заработает, расположенный в Стамбуле международный аэропорт имени Ататюрка будет закрыт для коммерческих рейсов.

Экономическая правда