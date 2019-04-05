Минобороны купило рюкзаки вдвое дешевле "рюкзаков Авакова"

Министерство обороны Украины в марте по результатам тендера заключило четыре соглашения о закупке рюкзаков на 36,20 миллиона гривень.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", сообщают "Наші гроші".

Всего до августа поставят 22 тыс индивидуальных боевых рюкзаков видов 3 (Black) и 5 ​​(Украинский пиксель ММ-14) по ТУ 15.1-136-00034022: 2016 с изменениями №2 по 1646 грн.

Ранее в марте военная часть 1471 ГПСУ заказала рюкзаки видов 1 (Coyote) и 2 (Olive green) по тем же техусловиям с изменениями №2 почти по столько же - по 1639 грн.

Само же Минобороны в течение 2018 закупало рюкзаки видов 1 (Coyote) и 2 (Olive green) по тем же техусловиям, но с изменениями №1 на 5% дешевле - по 1566 грн.

Кроме того, в течение 2017 армия заказывала рюкзаки вида 2 (Olive green) по тем же техусловиям, но с изменениями №1 на 14% дешевле - по 1 435 - 1450 грн.

Для сравнения: в 2015 году МВД закупало рюкзаки по 2900 грн. НАБУ доказывало, что себестоимость рюкзаков составляла 555 грн, а причастным к сделке детективы считали сына министра МВД Александра Авакова. Однако в конце концов САП закрыла дело против Авакова-младшего.

Сейчас ПВТП "Акрополис" получило заказ по 6500 рюкзаков на 10,69 млн грн., ООО "Праймформ" - 5500 рюкзаков на 9,05 млн грн., ООО "Экстрим-Текс" - 5 тыс рюкзаков на 8,23 млн грн., а ООО "Торнадо" - 5 тыс рюкзаков на 8,23 млн грн.

Сумма сделок на 0,1% ниже общей ожидаемой стоимости закупки в 36,23 млн грн.

Напомним, недавно крупнейший поставщик бронежилетов и касок выиграл еще один большой тендер Минобороны.