Счетная палата сообщила о дополнительных рисках выполнения госбюджета

Сохранение имеющихся экономических тенденций создает дополнительные риски выполнения доходов госбюджета Украины.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщается на сайте контрольного органа.

В результате недопоступления в запланированных объемах доходов, средств от государственных заимствований, приватизации государственного имущества и возврата кредитов план поступлений общего фонда государственного бюджета не выполнен на 35 млрд грн, или 10,8%.

Пацкан отметил, что государственный бюджет выполнялся в условиях замедления роста экономики. Реальный ВВП в январе - феврале, по оценке специалистов Счетной палаты, вырос на 1,6%.

Председатель Счетной палаты отметил, что план доходов общего фонда на январь-март этого года не выполнен на 16 млрд грн, или 8%.

Невыполнение планового показателя налога на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров - на 9 млрд грн, или 12%, обусловлено, в частности, низкими темпами роста импорта (7,5% в январе - феврале), чем прогнозировалось(9,1%), и отсутствием девальвации среднего курса гривны к долл. США (прогноз на год - 2,5%).

Напомним:

Дефицит государственного бюджета в I квартале 2019 составил 25,3 миллиарда гривень при утвержденном годовом показателе в сумме 90 миллиардов.

Доходы государственного бюджета в марте 2019 года составили 85,7 миллиарда гривень, что на 10% меньше планового показателя.