Стоимость парковки рядом с терминалом F в "Борисполе" выросла вдвое

Аэропорт "Борисполь" поднял в два раза часовой тариф на стоянке рядом с открытым 31 марта терминалом F и изменил принципы тарификации.

Об этом сообщили в справочной службе, передает avianews.com.

С 1 апреля плата увеличена до 20 грн в час. При этом скидки за длительное нахождение на парковке отменены. Таким образом, цена за суточное нахождение на стоянке составляет 480 грн, недельное — 3 360 грн.

До расконсервации терминала F парковка использовалась как площадка для длительного хранения автомобилей с тарифом 10 грн в час и 60 грн в сутки.

Стоянки с более дешевыми тарифами расположены на удалении в несколько сотен метров от терминала. На них плата за нахождение автомобиля составляет 15 грн в час и 80-150 грн в сутки.

В настоящее время терминал F обслуживает рейсы авиакомпаний Ryanair, Laudamotion, Bravo Airways, SkyUp, "Буковина" и Yanair.

Напомним, 31 марта международный аэропорт "Борисполь" начал эксплуатацию терминала F в тестовом режиме.

Таким образом, теперь в аэропорту работает два терминала - D и F. Поэтому пассажирам важно уточнять терминал отправления перед выездом в аэропорт для своевременного прибытия на правильное место вылета.