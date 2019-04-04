Иностранцы увеличили свой портфель ОВГЗ еще на 2 миллиарда

Нерезиденты по итогам проведенных Минфином 2 апреля первичных аукционов увеличили свой портфель облигаций внутреннего госзайма Украины на 2,04 миллиарда гривень – до 22,69 миллиарда гривень.

Об этом сообщил Нацбанк Украины, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, основной приток вложений нерезидентов – 1,93 млрд грн – вновь пришелся на гривневые бумаги, объем которых в их собственности достиг 21,47 млрд грн.

Портфель долларовых ОВГЗ нерезидентов, по данным НБУ, возрос на 0,11 млрд грн и в настоящее время составляет 1,22 млрд грн в эквиваленте, тогда как объем бумаг в евро равен 0,35 млрд грн.

Нацбанк указывает, что в целом с начала 2019 года объем ОВГЗ в собственности нерезидентов вырос на 16,34 млрд грн, или в 3,6 раза.

Физлица-резиденты нарастили его за это время на 1,74 млрд грн, или на 28,7%, - до 7,82 млрд грн, юрлица – на 3,84, млрд грн, или на 18,5%, до 24,63 млрд грн.

Основными владельцами ОВГЗ по-прежнему остаются банки и Нацбанк – соответственно 362,58 млрд грн и 337,1 млрд грн, чьи портфели этих бумаг сократились с начала текущего года соответственно на 12,6 млрд грн и 11 млрд грн, или на 3,3% и 3,2%.

В целом объем ОВГЗ в обращении на 4 апреля 2019 составлял 754,82 млрд грн по номиналу, что на 1,24 млрд грн, или 0,2%, меньше, чем на начало года.

Напомним, 2 апреля Минфин продал ОВГЗ на 10 миллиардов, 26 марта - на 5,48 миллиарда.

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