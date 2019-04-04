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"Укрзализныця" запустила регулярный контейнерный поезд в Польшу

Четверг, 4 апреля 2019, 13:36
 

АО "Укрзализныця" запустила новый регулярный контейнерный поезд от украинской станции Нижнеднепровск-Узел к польской станции Славкув, который будет доставлять контейнеры в три раза быстрее и на 20% дешевле.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" на своем сайте.

Председатель правления АО Евгений Кравцов рассказал, что новый поезд будет каждую субботу собирать контейнеры со станций: Запорожье, Мариуполь-Сортировочный и Никополь.

По его словам, скорость доставки контейнеров до границы Украины с Польшей "значительно сокращена" — до 40 часов вместо нескольких суток.

Кроме того, благодаря увеличению скорости доставки стоимость перевозки контейнеров на фитинговых платформах собственности "Укрзализныци", которые находятся на балансе филиала "Центр транспортного сервиса "Лиски", снижена от 20% до 25%.

Как подчеркнули в компании, прямой контейнерный поезд — это "круглогодичная всепогодная альтернатива автомобильным перевозкам". Ведь он "идет со строгим соблюдением графика без маневровых операций на пути и с ускоренной технологией пересечения границы".

Отмечается, что это уже 19-й контейнерный поезд "Укрзализныци", который будет курсировать на постоянной основе, из них 8 — транзитных.

Сейчас компания также рассматривает возможность организации новых контейнерных поездов по маршруту Литва — Украина — Литва.

"Наши специалисты по логистике контейнерных перевозок уже договариваются о сотрудничестве с коллегами АО "Литовские железные дороги", ГО "Белорусская железная дорога" и ООО "Containerships", — сообщил Кравцов.

Напомним, в прошлом году компания ТИС запустила новый контейнерный поезд из Киева в порт "Южный". Он позволит перевозить около 500 контейнеров ежемесячно и позволит убрать с дорог 12 тысяч грузовиков.

Экономическая правда

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Укрзализныця компании

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