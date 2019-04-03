ФРС может создать финансовые пузыри — Bloomberg

Глава ФРС Джером Пауэлл

Федеральная резервная система, стремясь подстегнуть инфляцию, рискует спровоцировать возникновение пузырей активов.

Об этом пишет Bloomberg.

Неожиданный отказ ФРС от планов повышения процентной ставки в этом году подтолкнул вверх котировки акций, высокодоходных облигаций и других рисковых активов, несмотря на стойкие опасения инвесторов по поводу замедления глобального экономического роста.

Финансовые условия, по крайней мере согласно индикатору Федерального резервного банка Чикаго, являются самыми мягкими с 1994 года и вполне могут стать еще мягче.

"Если к концу весны будет ощущение, что экономический рост набирает обороты, а ФРС сохраняет ставку без изменений, рынки решат, что вновь актуален идеальный для них сценарий развития событий, а это может подогреть аппетит к риску", - сказал бывший сотрудник ФРС Натан Шитс.

Это поставит центробанк в затруднительное положение. Анонсируя кардинальный разворот ФРС в прошлом месяце, глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул готовность регулятора поддерживать ценовое давление и охарактеризовал низкую инфляцию как "один из основных вызовов нашего времени".

Он оставил открытой возможность того, что следующим изменением ставки ФРС, которую центробанк повышал четыре раза в 2018 году, может быть понижение.

Однако стремление оживить инфляцию посредством низких процентных ставок может в итоге поставить под угрозу финансовую стабильность, вызвав избыточный аппетит к риску, говорит главный экономический советник Allianz SE Мохамед Эль-Эриан.

Это было бы именно такими "дестабилизирующими излишествами", которые, по словам Пауэлла, привели к последним двум экономическим спадам.

Сначала был бум доткомов в конце 1990-ых годов, который закончился обвалом акций и привел к рецессии 2001 года.

Затем произошли взлет и падение рынка жилья, предшествовавшие самому глубокому сокращению экономики со времен Великой депрессии.

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Напоминаем:

Федеральная резервная система просигнализировала о временном завершении повышения процентной ставки и готовности быть гибкой в вопросе сокращения своих вложений в облигации.

Последний цикл повышения процентных ставок в США продолжался с июня 2003 по июнь 2006-го года.

С того момента и до 2015 года ФРС последовательно снижала стоимость денег - сначала аккуратными шагами с 5,25% до 4,25% годовых (к концу 2007-го года), затем, на фоне набиравшего обороты ипотечного кризиса, - резче, до 3% к январю и 2% - к апрелю 2008-го года.

На фоне обвала рынков осенью 2008-го ФРС последовательно снизила ставку до 1,5%, до 1%, а в декабре - до исторического минимума в диапазоне от 0 до 0,25%.

На данный момент ФРС ежемесячно сокращает свои вложения на 50 млрд долларов. Дональд Трамп подверг критике такие действия Пауэлла.

Решение сокращать объем вложений ФРС приняла еще в сентябре 2017 года, когда ей руководила Джанет Йеллен. Тогда активы ЦБ составляли 4,5 трлн долларов.

Сокращение активов началось с 10 млрд долларов в месяц путем отказа от ежемесячного реинвестирования в казначейские бумаги США.

При нынешних темпах сокращение баланса, скорее всего, займет до 3,5 лет, он будет доведен до 2,5 трлн долларов.