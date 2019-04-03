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ФРС может создать финансовые пузыри — Bloomberg

Среда, 3 апреля 2019, 20:15
Глава ФРС Джером Пауэлл
Глава ФРС Джером Пауэлл

Федеральная резервная система, стремясь подстегнуть инфляцию, рискует спровоцировать возникновение пузырей активов.

Об этом пишет Bloomberg.

Неожиданный отказ ФРС от планов повышения процентной ставки в этом году подтолкнул вверх котировки акций, высокодоходных облигаций и других рисковых активов, несмотря на стойкие опасения инвесторов по поводу замедления глобального экономического роста.

Финансовые условия, по крайней мере согласно индикатору Федерального резервного банка Чикаго, являются самыми мягкими с 1994 года и вполне могут стать еще мягче.

"Если к концу весны будет ощущение, что экономический рост набирает обороты, а ФРС сохраняет ставку без изменений, рынки решат, что вновь актуален идеальный для них сценарий развития событий, а это может подогреть аппетит к риску", - сказал бывший сотрудник ФРС Натан Шитс.

Это поставит центробанк в затруднительное положение. Анонсируя кардинальный разворот ФРС в прошлом месяце, глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул готовность регулятора поддерживать ценовое давление и охарактеризовал низкую инфляцию как "один из основных вызовов нашего времени".

Он оставил открытой возможность того, что следующим изменением ставки ФРС, которую центробанк повышал четыре раза в 2018 году, может быть понижение.

Однако стремление оживить инфляцию посредством низких процентных ставок может в итоге поставить под угрозу финансовую стабильность, вызвав избыточный аппетит к риску, говорит главный экономический советник Allianz SE Мохамед Эль-Эриан.

Это было бы именно такими "дестабилизирующими излишествами", которые, по словам Пауэлла, привели к последним двум экономическим спадам.

Сначала был бум доткомов в конце 1990-ых годов, который закончился обвалом акций и привел к рецессии 2001 года.

Затем произошли взлет и падение рынка жилья, предшествовавшие самому глубокому сокращению экономики со времен Великой депрессии.

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Напоминаем:

Федеральная резервная система просигнализировала о временном завершении повышения процентной ставки и готовности быть гибкой в вопросе сокращения своих вложений в облигации.

Последний цикл повышения процентных ставок в США продолжался с июня 2003 по июнь 2006-го года.

С того момента и до 2015 года ФРС последовательно снижала стоимость денег - сначала аккуратными шагами с 5,25% до 4,25% годовых (к концу 2007-го года), затем, на фоне набиравшего обороты ипотечного кризиса, - резче, до 3% к январю и 2% - к апрелю 2008-го года.

На фоне обвала рынков осенью 2008-го ФРС последовательно снизила ставку до 1,5%, до 1%, а в декабре - до исторического минимума в диапазоне от 0 до 0,25%.

На данный момент ФРС ежемесячно сокращает свои вложения на 50 млрд долларов. Дональд Трамп подверг критике такие действия Пауэлла.

Решение сокращать объем вложений ФРС приняла еще в сентябре 2017 года, когда ей руководила Джанет Йеллен. Тогда активы ЦБ составляли 4,5 трлн долларов.

Сокращение активов началось с 10 млрд долларов в месяц путем отказа от ежемесячного реинвестирования в казначейские бумаги США.

При нынешних темпах сокращение баланса, скорее всего, займет до 3,5 лет, он будет доведен до 2,5 трлн долларов.

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ФРС США инфляция

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