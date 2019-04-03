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Минфин прокомментировал выполнение госбюджета за I квартал

Среда, 3 апреля 2019, 13:52
 

Дефицит государственного бюджета в I квартале 2019 составил 25,3 миллиарда гривень при утвержденном годовом показателе в сумме 90 миллиардов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.

Отмечается, что дефицит был профинансирован за счет государственных заимствований.

Поступления от приватизации составили 184 млн грн (3% от росписи).

Всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 87,3 млрд грн (в частности в гривне — 57,3 млрд грн, в долларах — 1 млрд долл и в евро — 38,7 млн евро).

Также привлечено второй транш кредита под гарантию Всемирного банка в сумме 529,2 млн евро и доразмещения ОВГЗ 2018 года на номинальную сумму 350 млн долл.

По состоянию на 1 апреля сумма средств на Едином казначейском счете составляла 14,9 млрд грн.

Напомним, дефицит госбюджета по итогам января-февраля 2019 года составил 13,7 миллиарда гривень.

Экономическая правда

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Минфин бюджет

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