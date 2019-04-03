НАБУ приводит обыск в Агентстве по розыску активов

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в помещении Агентства по розыску и менеджмента активов в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Следственное действие проводится в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления властью должностными лицами ряда государственных органов власти, в том числе правоохранительной и судебной ветвей, а также АРМА, в результате чего юридическим лицам причинен ущерб на сумму свыше 9,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках этого же производства исследуют обстоятельства совершения неоконченного покушения на противоправное завладение имуществом на сумму более 3,6 миллиарда гривен группы предприятий ООО "Росток-Холдинг".