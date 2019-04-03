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НАБУ приводит обыск в Агентстве по розыску активов

Среда, 3 апреля 2019, 13:25

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в помещении Агентства по розыску и менеджмента активов в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Следственное действие проводится в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления властью должностными лицами ряда государственных органов власти, в том числе правоохранительной и судебной ветвей, а также АРМА, в результате чего юридическим лицам причинен ущерб на сумму свыше 9,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что в рамках этого же производства исследуют обстоятельства совершения неоконченного покушения на противоправное завладение имуществом на сумму более 3,6 миллиарда гривен группы предприятий ООО "Росток-Холдинг". 

Предварительная правовая квалификация дела – ч.3 ст.15 (покушение на преступление), ч.3 ст.206-2 (противоправное завладение имуществом), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью) УК.

"Во время досудебного расследования, начатого в январе 2019 года, детективы НАБУ, среди прочего, изучают обстоятельства совершения ряда сделок, которые могли быть реализованы с использованием поддельных документов, печатей, штампов предприятий", - говорится в сообщении.

Сообщается, что обыски проходят на основании постановления следственного судьи Соломенского райсуда Киева и под процессуальным руководством прокуроров САП.

Украинская правда

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НАБУ

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