В Google назвали минимальную зарплату для наемных работников

Корпорация Google обязала кадровые компании, с которыми сотрудничает, установить минимальную зарплату для наемных работников и сотрудников, работающих по контракту, на уровне 15 долларов в час.

Об этом со ссылкой на газету The Hill сообщает Интерфакс-Украина.

Google также потребовал предоставлять временным сотрудникам и работникам по контракту медицинскую поддержку.

Заключившие контракт работники, в свою очередь, смогут претендовать на оплачиваемый 12-недельный отпуск по уходу за ребенком. Кроме того, они смогут получить 5 тыс. долларов субсидии для повышения квалификации.

По данным газеты, компания пошла на этот шаг после петиции, подписанной более чем 900 работниками, не имеющими постоянного контракта с корпорацией, с требованием уравнять их в правах со штатными сотрудниками.

Уточняется, что изменения в размере оплаты труда вступят в силу не позднее января 2020 года, другие нововведения — в срок до января 2022 года.

Согласно письму, наемные работники и подрядчики составляют около 54%, или 122 тыс. человек, всей рабочей силы в Google.

Напомним, ранее Google провела внутреннее исследование зарплат в компании и обнаружила дискриминацию мужчин.