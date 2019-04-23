Водитель больше не нужен: Tesla представила новый автопилот

Tesla продемонстрировала возможности Model 3 к передвижению в автономном режиме, основанные на использовании новейшего программного обеспечения и нового компьютера Full Self-Driving.

Об этом сообщает ITC.ua.

Пользователю нужно лишь указать пункт назначения.

FSD сменит текущее поколение HW 2.5, построенное на базе чипа NVIDIA Drive PX 2. По данным производителя, специализированный двойной нейронный модуль новой платформы в 21 раз превосходит своего предшественника по производительности в задачах глубокого обучения, выполняя 72 трлн соответствующих операций в секунду. И это при том, что стоит он на 20% дешевле и ощутимо экономичнее в плане энергопотребления (57 Вт против 72 Вт у предшественника).

FSD - один из компонентов аппаратной платформы Autopilot. Кроме компьютера она включает в себя восемь камер, которые создают панорамную картинку вокруг автомобиля, 12 ультразвуковых датчиков, вычисляющих расстояние до препятствия, и радар, установленный в носовой части. С 2016 года все автомобили Tesla, включая младшую версию Model 3, оснащаются вышеперечисленными компонентами.

В ходе презентации Илон Маск заявил, что инженеры Tesla уже приступили к разработке следующего поколения автомобильного процессора, который будет "в три раза лучше" нынешнего. Он должен быть готов через два года.

Напомним, недавно электрокары Tesla подорожали.