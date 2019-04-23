Норвежцы и французы собрали 260 миллионов евро на строительство ветропарка на Херсонщине

Норвежская NBT и французская Total Eren закрыли соглашение по второму этапу проектного финансирования строительства ветропарка "Сиваш" в Херсонской области на сумму 107,6 миллионов евро, в целом для всего проекта привлечено финансирование на сумму 262,6 миллиона евро.

Об этом сообщается в пресс-релизе выступившей юридическим советником сделки INTEGRITES.

По данным юрфирмы, соглашение о финансировании подписано с синдикатом банков: Black Sea Trade and Development Bank (30 млн евро), Proparco (42 млн евро), Finnfund и IFU (по 15 млн евро каждый) и Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO, 5 млн евро).

Основными кредиторами первого этапа проектного финансирования на 155 млн евро стали ЕБРР (75 млн евро), Green for Growth Fund и Netherlands Development Finance Company (суммарно 75 млн евро) и NEFCO (5 млн евро).

Кроме того, конгломерат из Саудовской Аравии AlGihaz приобрел миноритарный пакет акций и стал партнером проекта вместе с Total Eren.

NBT в апреле 2018 года купила 100% ООО "Сивашэнергопром" (оперирует ветропарком мощностью около 3 МВт), а в сентябре был подписан договор о реализации проекта по строительству ВЭС мощностью 250 МВт и стоимостью 375 млн долларов вдоль озера Сиваш.

Весной 2019 года ожидается начало строительства 67 ветровых электроустановок.

В феврале 2019 года NBT завершила приобретение 82% в ООО "Азовинвестпром", которое будет строить ветропарк мощностью 750 МВт стоимостью 1 млрд долларов в Запорожской области. Инвестсоглашение о строительстве было подписано 23 января 2019 года в Давосе. Сторонами соглашения стали также ЕБРР, NEFCO, Черноморский банк торговли и развития и другие. Организатором синдиката инвесторов выступил JP Morgan.

Оба проекта в Херсонской и Запорожской области реализуются NBT совместно с французской энергетической компанией Total-Eren (дочерняя структура Total).

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