Гонтарева и Ложкин не собираются идти на допрос в ГПУ

Соратники президента Петра Порошенко – экс-глава Администрации президента Борис Ложкин, заместитель главы АП Алексей Филатов и экс-руководитель Нацбанка Валерия Гонтарева – не намерены реагировать на повестки о вызове на допрос, появившиеся на сайте Генпрокуратуры 22 апреля.

Об этом они сообщили в комментарии "Украинской правде" и в соцсети.

"Я сейчас нахожусь на работе в АП. Случаи и порядок вызова лица повесткой очень хорошо регламентированы УПК. Пока некоторые следователи занимаются публикациями различных материалов в интернете, то есть pr-активностью вместо выполнения требований УПК, оснований реагировать на такие публикации нет", - сказал Филатов в комментарии УП.

Гонтарева также намекнула, что не собирается приезжать на встречу с правоохранителями из Лондона, где живет и работает.

"Они не раз летали к Коломойскому в Швейцарию и Фирташу в Австрию, так пусть прилетают в Лондон. Хочу заметить одно – то, что я главный враг Коломойского, он не скрывал во всех публичных интервью. Так что это знает не только он, но и весь мир", - сказала экс-глава НБУ.

Подобное заявление от адвокатов Ложкина обнародовала 23 апреля на своей странице в Facebook пресс-секретарь бизнесмена Мария Попова.

"Все юридически значимые действия в этом деле заменены интервью и пресс-конференциями, а анонсированные в медиа вызовы, повестки и прочие документы нашему клиенту направлены или вручены не были", - говорится в сообщении.

Адвокаты считают, что появление имени Ложкина в материалах расследований ГПУ и публичное объявление о подозрении ему "были задуманы как поводы для медийных скандалов" и для привлечения внимания СМИ "для решения политических задач".

"В цивилизованной юридической практике публикация повесток в интернете, как и "уведомления о подозрении", невозможна. Закон не предусматривает вызов посредством публикации на сайте ГПУ", - говорится в заявлении.

Отмечается, что за последние несколько недель адвокаты Ложкина подали в ГПУ более 10 адвокатских запросов и ходатайств о статусе их клиента в деле, а также обо всех вызовах его в ГПУ для участия в процессуальных действиях.

"Следователи ГПУ располагали всеми возможностями для прямого общения, как с нами, так и с клиентом. Однако все наши обращения были проигнорированы, ответов хоть как-то проясняющих ситуацию мы так и не получили", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "надуманность обвинений" в отношении Ложкина "будет доказана", а всем зафиксированным ими "многочисленным нарушениям" будет дана оценка в установленном законом порядке.

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Напомним:

ГПУ вызывает для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-руководительницу Нацбанка Валерию Гонтареву.

28 марта ГПУ сообщила о завершении расследования против беглого олигарха Сергея Курченко.

В то же время, информационное агентство "УНИАН", которым владеет олигарх Игорь Коломойский,

сообщило, что прокурор в этом деле Константин Кулик выдвинул подозрения, в том числе, представителям окружения президента Петра Порошенко.

В Генпрокуратуре опровергли эту информацию, заявив, что эти сообщения о подозрении произвели с нарушением законодательства.

В Администрации президента заявили, что считают эти сообщения провокацией Коломойского.

Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "СЕПЕК". Олигарх бежал из Украины после Революции достоинства.

Курченкофигурирует в многочисленных расследованиях правоохранителей и журналистов, в частности, о хищении имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов.

В 2017 году суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов Януковича и его окружения. При этом, приговор суда был засекречен.

Как стало известно "Украинской правде", вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины Януковичу, вероятно, помогла компания ICU, основательницей которой была Гонтарева.

Прокурор Кулик на данный момент является заместителем начальника департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры.

В октябре 2016 года САП и НАБУ направили в суд дело о незаконном обогащении Кулика.