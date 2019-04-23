Студент потребовал от Apple миллиард долларов из-за ошибки, которая привела к его аресту

Студент из Нью-Йорка через суд потребовал у Apple 1 миллиард долларов за то, что программное обеспечение компании по распознаванию лиц ложно связало его с серией краж из магазинов Apple.

Об этом сообщает Bloomberg.

18-летний Усман Бах заявил, что в ноябре его арестовали дома в Нью-Йорке и обвинили в краже из магазина Apple.

В его иске говорится, что фотография в ордере на арест была не похожа на него. По словам Баха, одна из краж, по которой ему было предъявлено обвинение, произошла в Бостоне в июньский день, когда он был на своем выпускном балу в Манхэттене.

Студент заявил, что ранее потерял ученическое удостоверение без фотографии, которое преступник мог заполучить и использовать для идентификации в магазинах Apple. Таким образом система распознавания лиц Apple, которую компания использует в своих магазинах для отслеживания подозреваемых в краже, могла решить, что Бах - вор.

В Apple иск не прокомментировали.

Как сообщалось ранее, Amazon подслушивает разговоры пользователей через колонки Echo.

В прошлом году технологические гиганты большой пятерки — Amazon, Apple, Facebook, Microsoft и Alphabet — заработали в совокупности более 800 миллиардов долларов, обогнав при этом Саудовскую Аравию с совокупным ВВП в 684 миллиарда.