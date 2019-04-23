Беларусь планирует до конца года начать альтернативный РФ импорт нефти
Белорусская нефтяная компания рассчитывает до конца 2019 года организовать альтернативный России импорт нефти через порты Балтии или Украины.
Об этом заявил заместитель гендиректора БНК Сергей Гриб журналистам в Минске во вторник, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы рассчитываем в этом году начать поставки (через морские порты - ред.)", - сказал Гриб.
"Да, они (порты - ред.) очень заинтересованы, если мы дополнительный поток нефти пустим через порты либо Украины, либо Балтии. Дополнительный для них соответственно заработок", - добавил он.
Комментируя возможные направления импорта, Гриб отметил, что "все будет зависеть от условий, которые дадут нам сопредельные страны по перевалке и транспортировке".
"Либо балтийские порты, либо Одесса, либо комбинация. Мозырский НПЗ находится ближе к Украине, то есть вполне возможно, если на Мозырский НПЗ (импорт - ред.) будет, соответственно, через Украину. "Нафтан" ближе к прибалтийским портам, соответственно, логично рассматривать порты Балтийского моря", - сказал он.
Гриб также сообщил, что в случае импорта нефти морским путем через порт Одессы для последующей транспортировки может быть задействован нефтепровод Одесса-Броды.
"Если через Украину, в порт Одессы будет поставка, то будет использоваться нефтепровод Одесса-Броды (для транспорта до Мозырского НПЗ - ред.)", - сказал он.
По словам замгендиректора БНК, поставщик нефти пока не определен, "все будет зависеть от цены". В качестве возможных вариантов он назвал поставку из Азербайджана, Саудовской Аравии, Нигерии.
Гриб отметил, что беларусские НПЗ могут перерабатывать 18 сортов нефти.
"Могут быть поставки из Азербайджана. Из Ирана - скорее всего, нет, там санкции. Можем перерабатывать нефть из Саудовской Аравии, нигерийскую нефть тоже могут перерабатывать", - уточнил он.
Напомним, Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.
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