Эксперты рассказали, сколько белорусского дизтоплива нужно заместить Украине

Украине в связи с приостановкой Беларусью экспорта светлых нефтепродуктов может понадобиться заместить от 80 тысяч тонн до 180 тысяч тонн белорусского дизельного топлива.

Об этом говорится в сообщении консалтинговой группы "А-95".

"Рынку предстоит заместить большой объем дизельного топлива. По оптимистическому сценарию предстоит найти 80–100 тыс. тонн, по пессимистическому - 150-180 тыс. тонн", – заявил директор "А-95" Сергей Куюн.

По его словам, в 2019 году Украина в среднем ежемесячно импортировала из Беларуси около 160 тыс. тонн дизтоплива, его доля по итогам I квартала 2019 года составила 34,5% рынка.

В группе считают, что основными источниками замещения белорусского топлива станет импорт по морю, а также возможное наращивание переработки "Укртатнафтой" (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.).

Согласно данным консалтинговой группы, в мае сохранится высокий уровень прокачки российского дизтоплива по нефтепродуктопроводу "ПрикарпатЗападтранс" - около 280 тысяч тонн.

Что касается цен на нефтепродукты, то в "А-95" отметили, что в ближайшее время они продолжат расти, однако основным драйвером будет повышение котировок на мировом рынке вследствие уменьшения поставок из Ирана и Венесуэлы.

"На данный момент мировая конъюнктура сформировала потенциал роста в размере до 1 грн/л. Фактор перехода на альтернативные поставки дизтоплива скажется на ценах в мае и составит около 1 грн/л", – отметили в группе.

На фоне последних событий, группа призвала правительство ускорить реализацию мероприятий по снижению энергозависимости от поставок из стран СНГ. При этом среди первоочередных шагов является внесение в Верховную Раду законопроекта о создании запаса нефти и нефтепродуктов, сбалансирование налогообложения нефтепродуктов, снижение портовых сборов на перевалку нефти и нефтепродуктов и приоритетное обеспечение подвижным железнодорожным составом морских нефтеперевалочных комплексов.

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Напоминаем:

Российская Федерация устанавливает ограничения на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

В Министерстве экономического развития и торговли Украины считают вполнеожидаемыми ограничения Россией поставок нефти и нефтепродуктов в Украину.

Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.