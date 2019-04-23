Срыв конкурсов на глав налоговой и таможни грозит сотрудничеству с ЕС

Срыв конкурсов на избрание глав Государственной налоговой и Государственной таможенной служб грозит дальнейшему сотрудничеству Украины с Международным валютным фондом и Евросоюзом.

Об этом 22 апреля заявило Министерство финансов, передает "Европейская правда".

Проведение конкурсов на должности глав новых ведомств, которые должны заменить Государственную фискальную службу, пытаются обжаловать в судебных инстанциях. В Минфине уверяют: оснований для такого обжалования нет.

"Реформа ГФС - чрезвычайно важна для проведения налоговой и таможенной реформы. Честные и некоррумпированные руководители Государственной налоговой и таможенных служб, как ожидается, должны запустить реформу ведомств. Это как раз самые большие ожидания бизнеса. Это предпосылка для получения траншей помощи в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи от ЕС и в рамках программы МВФ", - говорят в ведомстве.

В Минфине уверяют, что правительство пока принимает все возможные меры для того, чтобы не допустить срыва проведения конкурсов для новых служб и, как следствие, проведения реформы налоговой и таможенной системы.

Также в Минфине сообщили, что надеются, что конкурсы на должности глав ведомств пройдут по графику, несмотря на то, что конкурс на голову таможенной службы суд приостановил.

Рекомендуем почитать: ГФС под блоком. Кто возглавит таможню и налоговую

Напоминаем:

18 апреля суд принял решение приостановить действие распоряжения Кабинета министров "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности главы Государственной таможенной службы".

22 апреля Окружной административный суд города Киева получил два исковых заявления о блокировании конкурса на замещение должности главы налоговой службы.

В последние две недели перед Новым годом правительство приняло документы по реформе ГФС. Таким образом, Кабмин решил разделить ГФС на налоговую и таможенную службы.

20 марта Кабмин объявил конкурс на руководителей налоговой и таможенной служб. Зарплата руководителей новых служб составит 24 тысячи гривень.

18 декабря 2018 года правительство приняло решение о разделении ГФС на 2 отдельных органа - таможенную и налоговую службы, а 6 марта 2019 утвердил соответствующие положения об этих государственных органов.

Согласно тексту меморандума МВФ, обнародованному в январе, значительное количество юридических лиц, входящих в состав ГФС, будет ликвидировано в рамках реформы налогового администрирования.