Десять роботов-собак Boston Dynamics отбуксировали грузовик

Американская компания Boston Dynamics, известная производством прототипов роботов, визуально напоминающих собак, представила видеоролик, на котором десять таких роботов SpotMini тянут грузовик.

Об этом пишет ЦТС.

На видео видно как роботы отбуксировали автомобиль через площадку с наклоном в один градус.

Boston Dynamics занимается разработкой роботов, которые используют для передвижения две ноги, четыре ноги и колеса. При этом все они пока являлись только прототипами, не поступившими на рынок.

По информации издания Хайтек, компания уже в этом году начнет продажи роботов SpotMini, представленных на видео.

Ожидается, что это произойдет в июле-августе, в первую партию войдет 100 устройств.

Ранее сообщалось, что Amazon разработала собственного автономного робота для доставки заказов. А осенью 2018 года судно-робот впервые пересекло Атлантический океан.