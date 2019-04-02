Крупнейший поставщик бронежилетов и касок выиграл еще один большой тендер Минобороны

Министерство обороны Украины 26 и 28 марта по результатам тендеров заключило 15 соглашений о поставке костюмов на 265,58 миллионов гривень.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", пишут "Наші гроші".

Со сроком поставки до декабря заказали 254 тыс летних полевых костюмов. Сумма нынешних договоров на 0,3% ниже ожидаемой стоимости закупки в 266,32 млн грн.

ООО "Научно производственное предприятие "Темп-3000" заказали 45 тыс костюмов по 47,05 млн грн., что составляет 18% всех средств.

Компания "Темп-3000" Тамары Романчук, Юрия Евтушенко и Романа Балченко с начала боевых действий на Донбассе является крупнейшим поставщиком бронежилетов и касок для силовых ведомств Украины. С тех пор она получила государственных заказов на более 3,29 млрд грн.

Среди других поставщиков - ЗАО "Астра Люкс", которому заказали 20 тыс костюмов по 21,09 млн грн.

Его конечным бенефициаром является директор Ольга Сергеева. Она была заместителем главы Соломенской райорганизации Партии регионов, которую возглавлял бывший первый проректор Национального авиационного университета (НАУ) и экс-нардеп Максим Луцкий.

Недавно Минобороны заключило соглашение еще с одним поставщиком питания для армии.

Ранее тендер "Укрзализныци" на поставку бронежилетов выиграли мошенники.