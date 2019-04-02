Как будут работать банки в связи с переносом рабочих дней
Национальный банк определил регламент работы системы электронных платежей Национального банка и банковской системы в связи с переносом рабочих дней в 2019 году.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Так, дни работы системы электронных платежей Нацбанка переносятся со:
вторника 30 апреля — на субботу 11 мая;
понедельника 30 декабря — на субботу 21 декабря;
вторника 31 декабря — на субботу 28 декабря.
Также отмечается, что при необходимости 30 апреля, 30 и 31 декабря могут осуществлять кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня банка.
В НБУ подчеркнули, что банки должны сообщить клиентам о режиме работы в указанные дни и организовать своевременные выплаты пенсий, соцдоплат и других денежных выплат, а также обеспечить бесперебойную работу банкоматов и обменных пунктов.
Напомним:
Ранее ЭП писала о том, что количество государственных выходных в Украине ниже, чем в мире.
Однако снижение числа рабочих дней, как отметили авторитетные эксперты в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, пойдет на пользу и компаниям, и их сотрудникам. Поэтому они призвали работодателей перейти на 4-дневную рабочую неделю.
В то же время, как сообщалось ранее, с 1 марта все отделения "Новой Почты" в областных и районных центрах, а также курьеры компании будут работать без выходных — 7 дней в неделю.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua