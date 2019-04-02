Как будут работать банки в связи с переносом рабочих дней

Национальный банк определил регламент работы системы электронных платежей Национального банка и банковской системы в связи с переносом рабочих дней в 2019 году.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Так, дни работы системы электронных платежей Нацбанка переносятся со:

вторника 30 апреля — на субботу 11 мая;

понедельника 30 декабря — на субботу 21 декабря;

вторника 31 декабря — на субботу 28 декабря.

Также отмечается, что при необходимости 30 апреля, 30 и 31 декабря могут осуществлять кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня банка.

В НБУ подчеркнули, что банки должны сообщить клиентам о режиме работы в указанные дни и организовать своевременные выплаты пенсий, соцдоплат и других денежных выплат, а также обеспечить бесперебойную работу банкоматов и обменных пунктов.

Напомним:

Ранее ЭП писала о том, что количество государственных выходных в Украине ниже, чем в мире.

Однако снижение числа рабочих дней, как отметили авторитетные эксперты в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, пойдет на пользу и компаниям, и их сотрудникам. Поэтому они призвали работодателей перейти на 4-дневную рабочую неделю.

В то же время, как сообщалось ранее, с 1 марта все отделения "Новой Почты" в областных и районных центрах, а также курьеры компании будут работать без выходных — 7 дней в неделю.

Экономическая правда