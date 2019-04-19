Лукашенко хочет продать "Беларуськалий" в шесть раз дороже, чем за него предлагают

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о готовности продать ОАО "Беларуськалий", но по цене не ниже 30 миллиардов долларов.

Об этом он заявил во время ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту 19 апреля, сообщает Interfax.by.

"Я готов сегодня продать "Беларуськалий". Я посчитал и назвал цену – 30 млрд. долларов. (…) Но никто не хочет. "Беларуськалий" у меня хотят купить и в России, и в Китае, и в Америке, везде. Но за 5 млрд долларов. (…) За $5 млрд его никто не продаст, 30 млрд долларов - пожалуйста", - сказал Лукашенко.

Он обратил внимание, что выручка предприятия только в прошлом году составила 2,5 млрд долларов.

По словам Лукашенко, он готов также к продаже и других "гигантов" белорусской промышленности.

"Я и БелАЗ готов продать, и МАЗ. Но надо заплатить такую цену, которая удовлетворяет собственника. А они хотят взять бесплатно", - добавил он.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин принял решение предоставить Беларуси государственный кредит в размере 600 миллионов долларов. Деньги пойдут на погашение старого долга Минска перед Москвой.