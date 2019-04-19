У Зеленского рассказали, как реформируют сферу финансов
Член команды Владимира Зеленского Виктория Страхова, которая отвечает за банковскую деятельность, хочет сделать так, чтобы украинские банки кредитовали крупные инвестпроекты, каждая семья могла приобрести жилье, а пенсионеры – путешествовать по миру.
Об этом она написала в Facebook.
По словам Страховой, в ее финансовой стране мечты украинские банки могут кредитовать долгосрочные инвестпроекты и строительство дорог по всей стране, а мелкие предприниматели – получить кредит для открытия бизнеса по низким ставкам для устойчивого развития, а не выживания.
"Большинство молодых семей может позволить себе приобретение жилья в кредит (ипотеку) – для счастья, а не злой шутки, что ничто так не укрепляет брак, как ипотека", - написала член команды Зеленского.
Кроме того, в ее мечтах пользователи финансовых услуг защищены от нарушений их прав, а большинство финансовых услуг переведены в диджитал формат.
"Уровень финансовой грамотности людей позволяет людям планировать свое финансовое будущее; и студент, и пенсионер обсуждают биржевые котировки на украинских биржах, а уровень накопительного пенсионного обеспечения позволяет украинским пенсионерам путешествовать по миру", - написала представитель Зе-команды.
Она добавила, что большая часть очерченного содержится в предвыборной программе Зеленского.
"И мы хотим все это реализовать", - подытожила Страхова.
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