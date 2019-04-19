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Смолий рассказал, чем может обернуться возвращение Приватбанка Коломойскому

Пятница, 19 апреля 2019, 11:50
Стоп-кадр трансляции заседания СНБО
Стоп-кадр трансляции заседания СНБО

Возвращение Приватбанка бывшим его владельцам может существенно повлиять на темпы инфляции и стабильность валютного рынка.

Об этом во время совещания СНБО по поводу ситуации с Приватбанком сказал председатель Национального банка Яков Смолий, сообщает "Укринформ".

"Возвращение банка бывшим владельцам невозможно, однако если банк вернется (в прежних владельцев - ред.) это грозит тем, что Фонду гарантирования придется выплатить вкладчикам около 100 млрд гривен", - сообщил глава НБУ.

"Это будут эмиссионные средства, они могут существенно повлиять на инфляцию. Также мы не можем прогнозировать, как это повлияет на курс. И тонкая грань стабильности, которая может быть нарушена любыми решениями судов или другими органами власти может повлиять на стабильность банковской системы", - сказал Смолий.

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Напоминаем: 

В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

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Приватбанк Смолий НБУ инфляция деньги

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