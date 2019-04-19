Курс валют: межбанк, наличный, "черный" рынок

19 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,94 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,89 - 26,93 гривни;

Евро - 30,23 - 30,26 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляли 26,83 - 27,13 гривни. Евро покупают по 30,12 гривни, продают по 30,58 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,95 - 27,15 гривни, евро - 30,39 - 30,52 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 19 апреля на уровне 26,83 гривни.

18 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,83 - 26,86 гривни за доллар.

Экономическая правда