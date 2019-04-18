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Порошенко созвал совещание СНБО из-за решения суда о Приватбанке

Четверг, 18 апреля 2019, 21:30

Президент Петр Порошенко заявил, что созвал совещание в СНБО из-за решения суда, который удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров о национализации Приватбанка.

Об этом он написал в Twitter.

"Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с Приватбанком. Начало в 21.00", - сообщил Порошенко.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

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Напомним: 

В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,4 млрд гривень.

В сентябре 2018 Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении "Приватбанка" в категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.

Экономическая правда

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СНБО Приватбанк

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