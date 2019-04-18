Гривня на межбанке сильно снизилась

18 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,83 - 26,86 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,83 - 26,86 гривни;

Евро - 30,18 - 30,21 гривни;

Российский рубль - 0,4194 - 0,4203 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 18 апреля на уровне 26,69 гривни.

18 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,85 - 26,89 гривни за доллар.

Экономическая правда