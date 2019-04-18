Гривня на межбанке сильно снизилась
Четверг, 18 апреля 2019, 18:50
18 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,83 - 26,86 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,83 - 26,86 гривни;
Евро - 30,18 - 30,21 гривни;
Российский рубль - 0,4194 - 0,4203 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 18 апреля на уровне 26,69 гривни.
18 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,85 - 26,89 гривни за доллар.
Экономическая правда
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