Решение суда по Приватбанку не повлияет на сотрудничество с МВФ — эксперт

Судебное решение о незаконной национализации Приватбанка не повлияет на банк и на работу банковской системы, кроме того, пока Нацбанк и Минфин занимают активную позицию в судах, МВФ не откажется от сотрудничества и поддержки Украины.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил финансовый эксперт, главный эксперт секретариата Совета Национального банка Украины Виталий Шапран.

"Думаю, что это решение никакого влияния на Приватбанк и на работу банковской системы не будет вообще. Это всего лишь решение первой инстанции, будет обжаловано НБУ, о чем регулятор уже официально заявил. В любом случае это спор между бывшими акционерами и властью. Даже в отдаленной перспективе он не предмет беспокойства для вкладчиков", - сказал Шапран.

Он отметил, что такое решение суда не может повлиять на валютный рынок фундаментально, поскольку между решением суда, не подлежит исполнению, и спросом на валюту прямой связи нет.

"Что же касается сотрудничества с МВФ, то пока НБУ и Минфин занимают активную позицию в судах, думаю, МВФ не откажется от сотрудничества и поддержки Украины", - добавил Шапран.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

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Напомним:

В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,4 млрд гривень.

В сентябре 2018 Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении "Приватбанка" в категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.

Экономическая правда