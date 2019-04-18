Премьер Польши: покупка российского газа – это покупка оружия у Путина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приравнял покупку российского газа к покупке оружия у президента РФ Владимира Путина.

Об этом он сказал в интервью Fox News во время визита в Вашингтон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Моравецкий заявил, что Польша не согласна с Германией, когда речь идет о "Северном потоке-2".

"Германия хочет покупать российский газ через "Северный поток-2", а платить за российский газ - это как платить за оружие президента Путина", - сказал польский премьер.

При этом он подчеркнул важность закупки Польшей американского сжиженного газа и долгосрочных контрактов, которые уже заключены в этой сфере.

Напомним, вице-президент США Майк Пенс раскритиковал Германию за строительство проекта "Северный поток-2" и недостаточные расходы на оборону.

"Если Германия продолжит строительство газопровода "Северный поток-2", как сказал президент Трамп, это может сделать экономику Германии буквально заложницей России", - сказал Пенс.

Ранее в Nord Stream 2 признали, что Дания и Польша могут отложить финалпроекта на годы.

Европейская правда