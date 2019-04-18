Коломойский вернется в Украину в случае победы Зеленского

В случае победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины олигарх Игорь Коломойский обещает вернуться в Украину.

Об этом он рассказал в интервью журналистам программы "Схемы".

На вопрос, вернется ли он, если шоумен будет избран президентом, Коломойский ответил:

"Ну конечно. Я так собирался и раньше вернуться, но сейчас там всякие случаи ... Чтобы не было предвыборных каких-то ... У меня были планы вернуться в Украину между первым и вторым туром, еще до первого тура. Но в связи с тем, что такая острая политическая борьба, и чтобы не вносить сумятицу, переполох, поэтому я решил здесь спокойно отсидеться и не нервировать никого в Украине", - рассказал олигарх.

С сентября 2018 года Коломойский живет в Израиле. По его словам, он переехал из Швейцарии в другую страну "по семейным обстоятельствам".

"Нахожусь сейчас здесь в ожидании того, что мне скажут мои адвокаты в связи с последним данным, которые появились в прессе", - добавил он.

Как уточняют журналисты, олигарх подразумевает вероятное расследованиеФБР, о котором ранее сообщили СМИ, а в самом Федеральном Бюро "не подтвердили и не опровергли" его.

"Да. В связи с якобы расследованием в США, потому что нет никаких комментариев. Ничего не понятно. Поэтому адвокаты посоветовали побыть здесь, пока прояснится ситуация", - рассказал Коломойский.

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Напомним:

Ранее СМИ уже сообщали, что шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский, передвигается по городу в сопровождении автомобиля компании из условной бизнес-группы "Приват" олигарха Игоря Коломойского.

Представитель штаба Порошенко Олег Медведев намекал, что Зеленский пользуется транспортом, адвокатами, охраной Коломойского и 7 лет раскручивает его канал.

Народный депутат от БПП Владимир Арьев заявляет, что автомобиль, на котором кандидат в президенты Владимир Зеленский приехал на анализы, принадлежал олигарху Игорю Коломойскому, а ныне принадлежит человеку из медиа-бизнеса группы "Приват".

11 апреля журналисты программы "Схемы" в своей передаче рассказали, что в течение двух последних лет шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский одиннадцать раз летал в Женеву, когда там жил олигарх Игорь Коломойский, а после его переезда в Израиль летом 2018, Зеленский еще дважды слетал в Тель-Авив.

Журналисты отметили, что в каждой второй поездке кандидата в президенты сопровождал юрист олигарха Андрей Богдан, который впоследствии стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента.

Украинская правда