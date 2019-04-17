Экспорт украинской муки снизился на 25%

В первом квартале 2019 года украинские компании экспортировали на внешние рынки 84,2 тысячи тонн пшеничной муки, что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает UFEB.

Согласно данным Госстата, за январь-февраль 2019 года общий объем производства муки снизился на 12,4% или на 38 тысяч тонн по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года.

Основными покупателями отечественного продукта является Китай - 15,6%, ОАЭ - 14,4% и Сингапур - 12,2% всего экспорта.

"Снижение внутреннего предложения муки наблюдалось еще в прошлом году - на 10% против 2017 года (1,728 млн тонн против 1,923 млн тонн), что повлияло на экспортный показатель, который также по итогам 2018 года снизился на 31% по сравнению с 2017 годом (305,4 тысячи тонн против 442,6 тысячи тонн", - отмечают в Аналитическом отделе Совета по вопросам экспорта продовольствия.

Экономическая правда