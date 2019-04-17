Крючкова арестовали. Залог – 7 миллионов

Соломенский райсуд Киева арестовал экс-нардепа Дмитрия Крючкова, которого НАБУ подозревает в организации энергетической схемы, с альтернативой залога.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Соломенский районный суд Киева назначил Дмитрию Крючкову меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 45 дней с правом внесения залога в размере 7 млн грн", - говорится в Твиттер-сообщении.

Прокуратура настаивала на содержании Крючкова под стражей из-за прецедента с его бегством за границу и просила залог в 346 млн грн.

Ранее на заседании суда 17 апреля Крючков рассказал о влиянии на него соратника президента Игоря Кононенко.

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Напомним:

11 апреля сообщалось, что экстрадиция в Украину экс-председателя правления ЧАО "ХК "Єнергосети" и бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, которого правоохранители подозревают в хищении средств" Запорожьеоблэнерго ", назначена на 15 апреля.

Ранее "Украинская правда" уже писала в своем расследовании о компании "Енергомережа", которая скупала долги у "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании.

В июне 2016 НАБУ объявило Крючкова в розыск. В начале 2017 Интерпол объявил его в международный розыск.

В мае 2017 года суд заочно арестовал бывшего председателя правления АО "Холдинговая компания "Энергосети" и экс-нардепа Дмитрия Крючкова.

В апреле 2018 года стал известно, что Дмитрия Крючкова задержали в Германии.

В мае Крючков вышел из немецкой тюрьмы под залог.

В ноябре 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры составили письменное уведомление о подозрении Крючкову.

28 марта журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.

Подозреваемый в хищении средств экс-депутат и бизнесмен Дмитрий Крючков утверждает, что ближайшее окружение президента Петра Порошенко курировало аферы в энергетическом комплексе и получало от этого значительную часть прибыли.

У действующего главы государства Петра Порошенко расследование программы "Схемы" назвали черным предвыборным пиаром и заявили, что фигурант расследования Игорь Кононенко готовит иск в зарубежный суд на "Радио Свобода".