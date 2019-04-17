Автомобили Volvo будут обмениваться информацией об угрозах на дорогах

В стандартную комплектацию автомобилей Volvo 2020 модельного года будут включены система предупреждения об опасности на дороге и функция оповещения о скользких участках дороги.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы компании.

Нововведение коснется автомобилей, которые продаются на территории Европы. Также отмечается, что системы могут быть добавлены на определенные модели более раннего года выпуска.

Исследования Volvo в сфере безопасности показывают, что корректировка скорости в соответствии с дорожными условиями может радикально снизить риск аварии. Сетевой сервис безопасности будет заблаговременно предупреждать об опасности впереди и предоставлять время для корректировки скорости движения.

Система оповещения о скользких дорогах помогает информировать водителей о текущих дорожных условиях и об условиях впереди, анонимно собирая информацию о состоянии дорожного покрытия от машин, которые находятся на дороге, и предупреждая водителей заблаговременно о том, что они приближаются к скользкому участку дороги.

Напомним:

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Экономическая правда