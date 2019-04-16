"Приватбанк" открыл продажу валюты через терминалы
"Приватбанк" запустил услугу продажи безналичной валюты через сеть терминалов самообслуживания.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Теперь купить доллары или евро на валютную карту или счет можно круглосуточно в любом терминале банка, оплатив их наличными", - поясняется в сообщении.
В терминалах самообслуживания "Приватбанк" продает валюту по безналичному курсу.
Отмечается, что с 7 февраля 2019 года в терминалах самообслуживания действует услуга покупки наличной иностранной валюты с зачислением гривни на карту.
Читайте также: Новый закон о валюте: что меняется для населения и бизнеса
Напоминаем:
Клиенты украинских банков начали активно пользоваться услугой онлайн-покупки валюты уже в первый день действия валютной либерализации.
7 февраля в Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях".
Законом предоставляется возможность населению проводить операции по онлайн-покупке иностранной валюты и банковских металлов на сумму до 150 тысяч гривен.
Онлайн-покупка валюты через интернет-банкинг и мобильные приложения доступна гражданам в режиме 24/7.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua