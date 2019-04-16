"Приватбанк" открыл продажу валюты через терминалы

"Приватбанк" запустил услугу продажи безналичной валюты через сеть терминалов самообслуживания.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Теперь купить доллары или евро на валютную карту или счет можно круглосуточно в любом терминале банка, оплатив их наличными", - поясняется в сообщении.

В терминалах самообслуживания "Приватбанк" продает валюту по безналичному курсу.

Отмечается, что с 7 февраля 2019 года в терминалах самообслуживания действует услуга покупки наличной иностранной валюты с зачислением гривни на карту.

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Напоминаем:

Клиенты украинских банков начали активно пользоваться услугой онлайн-покупки валюты уже в первый день действия валютной либерализации.

7 февраля в Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях".

Законом предоставляется возможность населению проводить операции по онлайн-покупке иностранной валюты и банковских металлов на сумму до 150 тысяч гривен.

Онлайн-покупка валюты через интернет-банкинг и мобильные приложения доступна гражданам в режиме 24/7.

Экономическая правда